ВР ратифікувала угоду між Україною та ЄІБ щодо розвитку громадського транспорту на EUR200 млн

Верховна Рада ратифікувала фінансову угоду (проект "Міський громадський транспорт України") між Україною та Європейським інвестиційним банком (ЄІБ).

За відповідне рішення (законопроект №0139) у середу проголосувало 230 народних депутатів.

Фінансову угоду (проект "Міський громадський транспорт України") між Україною та ЄІБ було підписано 11 листопада 2016 року в Києві. Документ передбачає залучення коштів у сумі EUR200 млн для забезпечення стабільного функціонування і подальшого розвитку громадського транспорту в Україні.

Як наголошується в пояснювальних документах до законопроекту, фінансову угоду направлено на реалізацію заходів з оновлення парків автобусів, трамваїв, тролейбусів, вагонів метрополітену, будівництва та реконструкції трамвайних і тролейбусних ліній, впровадження сучасних систем оплати проїзду.

Загальна вартість проекту становить близько EUR400 млн. Фінансування проекту планується здійснити за рахунок залучених кредитних коштів Європейського інвестиційного банку під державні гарантії в обсязі EUR200 млн терміном до 22 років з пільговим періодом до 5 років.

Фінансування проектів Європейським інвестиційним банком планується здійснити 15 траншами протягом 5 років: у 2017 році - EUR20,4 млн, 2018 - EUR51 млн, 2019 - EUR49,6 млн, 2020 року - EUR50 млн, 2021 - EUR29 млн.

Згідно з фінансовою угодою, Україна зобов'язується погашати кредитні кошти один раз на півроку рівними частинами до основної суми боргу або фіксованими платежами, які складаються з основної суми боргу і відсотків (2% - ІФ).

"Підписання угоди відкриє можливість уже в цьому році здійснити тендерні закупівлі в 11 містах України. Загалом угода передбачає закупівлі нового пасажирського транспорту, а це сотні автобусів, тролейбусів і трамваїв, реконструкція колій, інфраструктури пасажирської в містах України", - сказав заступник міністра інфраструктури Віктор Довгань, представляючи законопроект.