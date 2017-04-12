Федерика Могеріні приїде до Москви 24 квітня обговорювати відносини РФ-ЄС, Україна, Сирію, Лівію, Ірак

Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки, заступник голови Єврокомісії Федерика Могеріні відвідає РФ з робочим візитом 24 квітня на запрошення міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

"Під час переговорів планується обговорити стан і перспективи відносин РФ та ЄС, а також ключові міжнародні проблеми, зокрема ситуацію в Україні, Сирії, Іраку, Лівії, перебіг реалізації Спільного всеосяжного плану дій з урегулювання ситуації навколо іранської ядерної програми, близькосхідне врегулювання, питання протидії міжнародному тероризму", - йдеться в повідомленні на сайті МЗС РФ.