Політика

13:01 12.04.2017

Федерика Могеріні приїде до Москви 24 квітня обговорювати відносини РФ-ЄС, Україна, Сирію, Лівію, Ірак

Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки, заступник голови Єврокомісії Федерика Могеріні відвідає РФ з робочим візитом 24 квітня на запрошення міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

"Під час переговорів планується обговорити стан і перспективи відносин РФ та ЄС, а також ключові міжнародні проблеми, зокрема ситуацію в Україні, Сирії, Іраку, Лівії, перебіг реалізації Спільного всеосяжного плану дій з урегулювання ситуації навколо іранської ядерної програми, близькосхідне врегулювання, питання протидії міжнародному тероризму", - йдеться в повідомленні на сайті МЗС РФ.

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