Політика

14:22 12.04.2017

Клімкін має намір відвідати Грузію найближчим часом

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час зустрічі з міністром закордонних справ Грузії Міхеілом Джанелідзе підтвердив готовність відвідати Грузію найближчим часом.

Як повідомила в середу прес-служба МЗС України, П.Клімкін і М.Джанелідзе під час зустрічі у Варшаві (Польща) звірили позиції щодо подальшого розвитку проекту ЄС "Східне партнерство", а також обговорили актуальні питання двостороннього співробітництва.

"Міністр закордонних справ України підтвердив готовність відвідати Грузію найближчим часом", - сказано в повідомленні.

Також П.Клімкін і М.Джанелідзе засудили агресивну політику Російської Федерації, яка грубо порушує міжнародне право і створює загрози для міжнародної безпеки.

"Сторони підтвердили прихильність до політики підтримки суверенітету і територіальної цілісності України і Грузії", - сказано в повідомленні МЗС.

На 22 липня припадає 25-та річниця встановлення дипломатичних відносин між Україною і Грузією.

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