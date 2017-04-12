Кожен п'ятий законопроект Кабміну стає законом, урядові ініціативи підтримує опозиція - КВУ

У Верховній Раді України законопроекти, ініційовані Кабінетом міністрів Володимира Гройсмана, отримують найбільшу підтримку від фракцій "Народного фронту" (у середньому "за" голосували 79% депутатів фракції) і "Блоку Петра Порошенка" (в середньому - 73%), свідчать дані дослідження Комітету виборців України.

За урядові законопроекти голосували також 65% депутатів з фракції "Самопоміч", 60% - Радикальної партії і 50% - "Батьківщини".

Генеральний директор КВУ Олексій Кошель зазначив, що меншою мірою підтримували законопроекти Кабміну депутати групи "Відродження" та фракції "Опозиційного блоку" (27% і 19% депутатів відповідно). Депутати "Опоблоку" не дали жодного голосу за 26 ухвалених урядових законів з 49.

"Окремі фракції Ради фактично ведуть подвійну гру. Наприклад, керівництво "Батьківщини" активно критикує уряд Гройсмана і навіть ініціювало його відставку, але при цьому половина фракції стабільно підтримує урядові законопроекти. Результати голосувань також спростовують міф про так звану "олігархічну коаліцію". Лише 27% депутатів групи "Відродження" та 36% "Волі народу" підтримували ухвалені урядові законопроекти", - зазначив О.Кошель на прес-конференції в середу в Києві.

Дослідження засвідчило, що кожен п'ятий урядовий законопроект стає законом. З 261 законопроекту, внесеного в парламент урядом В.Гройсмана з квітня 2016 до березня 2017 року, 50 було ухвалено в цілому (19%), ще 16 законопроектів - у першому читанні.

При цьому у попереднього Кабміну, очолюваного Арсенієм Яценюком, були вищі показники підтримки з боку парламенту - з 417 законопроектів 152 були прийняті в цілому (36%). Ще 15 - у першому читанні.

Дослідження КВУ про успішність співпраці уряду з Верховною Радою було проведено з квітня 2016 року до березня 2017 року.