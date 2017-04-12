Клімкін: Невід'ємним елементом розвитку транспортних мереж між країнами ЄС та Східного партнерства має стати гарантія безпеки

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін відзначає важливість розбудови транспортних мереж між країнами Євросоюзу та "Східного партнерства" та гарантії їхньої безпеки, політично мотивовані проекти, на його думку, недопустимі.

Як повідомляє прес-служба МЗС, під час пленарного засідання на тему розвитку транспортних мереж між країнами ЄС та "Східного партнерства" у Варшаві міністр зазначив, що питання розвитку сполучень (interconnectivity) слід розглядати в ширшому контексті, оскільки це не лише питання транспорту, а й постачання енергоносіїв та забезпечення енергетичної безпеки, здійснення ефективного спільного прикордонного та митного контролю, лібералізації візового режиму, а також скасування плати за роумінг.

П.Клімкін також заявив, що невід'ємним елементом розвитку сполучень має стати забезпечення їхньої безпеки. У цьому контексті він привернув увагу до дій РФ, спрямованих на блокування транзиту українських товарів до країн Азії, та наголосив на неприпустимості реалізації політично мотивованих проектів, зокрема "Північного потоку-2".

Глава МЗС відзначив необхідність забезпечення прагматичного підходу до реалізації ініціативи "Східного партнерства", укріплення солідарності та максимального залучення ЄС до вирішення спільних завдань.

Крім того, під час зустрічі міністрів закордонних справ країн Вишеградської групи, "Східного партнерства" та деяких країн ЄС П.Клімкін сказав: "Діяльність у рамках ініціативи ЄС "Східне партнерство" має бути спрямована на досягнення конкретних практичних результатів, які були б зрозумілими й очевидними для пересічних громадян".

За інформацією МЗС, учасники зустрічі приділили значну увагу підготовці саміту "Східного партнерства", який планується провести восени цього року в Брюсселі.