Ціни на нафту перейшли до зниження всупереч падінню запасів в США

Нафта перейшла від підйому до зниження на торгах в середу, незважаючи на скорочення запасів палива в США за підсумками минулого тижня.

Червневі ф'ючерси на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures до 17:48 Зі московським часом подешевшали на $ 0,22 - до $ 56,01 за барель.

Котирування ф'ючерсів на нафту WTI на травень на торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до зазначеного часу знизилися на $ 0,17 - до $ 53,23 за барель.

За даними міністерства енергетики США, запаси нафти в США на минулому тижні впали на 2,17 млн ​​барелів. Тижневе зниження фіксується вдруге з початку 2017 року. Однак запаси в Кушинга, де зберігається торгуються на NYMEX нафта, виросли на 276 тис. Барелів, до чергового рекорду - 69,4 млн барелів. Всього нафтосховище здатне вміщати 77 млн ​​барелів нафти, і експерти побоюються, що незабаром в ньому не залишиться вільного місця.

Резерви дистилятів впали на 2,15 млн барелів, бензину - на 2,97 млн ​​барелів.

Тим часом видобуток нафти в США виросла на 36 тис. Барелів на добу, до 9,235 млн б / с.

Раніше ОПЕК оприлюднила звіт, згідно з яким видобуток нафти в Іраку і ОАЕ в березні перевищувала встановлені в рамках угоди ліміти. Ірак видобував 4,4 млн б / д при ліміті в 4,35 млн б / д, ОАЕ - 2,895 млн б / с замість 2,87 млн ​​б / д. Тим часом Саудівська Аравія видобувала 9,9 млн б / д, на 64 тис. Б / д менше, ніж потрібно.