Політика

19:58 12.04.2017

Археологи знайшли стародавній могильник при будівництві автопідходів до так званого Керченського мосту

Вчені, які проводять дослідження на сході окупованого Криму, де окупаційна влада обіцяє побудувати автоподходи до Керченської мосту, знайшли древній могильник і підпірну стіну, ймовірно, IV-III століття до нашої ери, повідомила прес-служба т.з. міністерства транспорту Криму в середу.

"Археологи обстежують древній могильний комплекс, в якому кілька поховань. Вони відносяться до різного часу античної історії Боспора", - йдеться в прес-релізі міністерства.

На іншій ділянці майбутньої дороги фахівці обстежують частину Тірітакского вала - одну з оборонних ліній східній частині Боспорського царства.

"Відкрита велика площа цієї споруди, вперше детально вивчається його конструкція. Так, археологи розкопали крепіду - підпірну стіну вала із землі і каменю, а також глибокий рів", - наголошується в повідомленні.

Розкопки триватимуть ще близько двох місяців.

ВАЖЛИВЕ

Кожен п'ятий законопроект Кабміну стає законом, урядові ініціативи підтримує опозиція - КВУ

В Європі не може бути безпеки, доки РФ не припинить войовничої зовнішньої політики - МЗС України щодо комюніке G7

ВР відхилила законопроект про Конституційний Суд

Київ заявляє про підтримку ініціатив Польщі щодо посилення центральної Європи

Вашингтон не допустить пакетних домовленостей щодо вирішення ситуації в Україні та Сирії - Тіллерсон у розмові з Порошенком

ОСТАННЄ

Двоє людей загинули при обваленні центру відпочинку в Баку

Грузія відмовилася від закупівлі російського газу до кінця року

Ціни на нафту перейшли до зниження всупереч падінню запасів в США

Сечин і Кадиров спростували повідомлення про конфлікт між ними

Клімкін: Невід'ємним елементом розвитку транспортних мереж між країнами ЄС та Східного партнерства має стати гарантія безпеки

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
цены на отбойные молотки на price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА