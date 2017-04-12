Археологи знайшли стародавній могильник при будівництві автопідходів до так званого Керченського мосту

Вчені, які проводять дослідження на сході окупованого Криму, де окупаційна влада обіцяє побудувати автоподходи до Керченської мосту, знайшли древній могильник і підпірну стіну, ймовірно, IV-III століття до нашої ери, повідомила прес-служба т.з. міністерства транспорту Криму в середу.

"Археологи обстежують древній могильний комплекс, в якому кілька поховань. Вони відносяться до різного часу античної історії Боспора", - йдеться в прес-релізі міністерства.

На іншій ділянці майбутньої дороги фахівці обстежують частину Тірітакского вала - одну з оборонних ліній східній частині Боспорського царства.

"Відкрита велика площа цієї споруди, вперше детально вивчається його конструкція. Так, археологи розкопали крепіду - підпірну стіну вала із землі і каменю, а також глибокий рів", - наголошується в повідомленні.

Розкопки триватимуть ще близько двох місяців.