Ситуація в Україні залишається перешкодою на шляху до покращення відносин РФ і США – Тіллерсон

Конфлікт в Україні перешкоджатиме нормалізації відносин Москви і Вашингтона до моменту його повного врегулювання, заявив у середу держсекретар США Рекс Тіллерсон.

"Ситуація в Україні залишиться перешкодою на шляху до покращення відносин РФ і США до повної реалізації Мінських угод", - сказав Р. Тіллерсон за підсумками переговорів ву Москві в середу.

Держсекретар зазначив, що Росія "може досягти прогресу в реалізації мінських домовленостей шляхом зниження рівня насильства, а також роблячи кроки із виведення сил,що протистоять Києву, і відведення важких озброєнь з тим, щоб спостерігачі ОБСЄ могли виконувати свою роль".