ВР скасувала середньомісячний дохід як умову для надання пільг сім'ям загиблих учасників війни

Верховна Рада України скасувала середньомісячний дохід як умову для надання низки пільг сім'ям загиблих учасників війни, а також скасувала пільговий ремонт будинків і квартир для сімей загиблих учасників АТО.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", закон №5713 про внесення змін до ст. 15 закону про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту щодо надання членам сімей загиблих пільг без урахування середньомісячного сукупного доходу сім'ї за основу та в цілому підтримали 269 народних депутатів на пленарному засіданні парламенту в четвер.

Цим законом народні депутати виключили положення закону, згідно з яким низка пільг членам сімей загиблих військовослужбовців надається за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім'ї з розрахунку на одну людину за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який надає право на податкову соціальну пільгу порядку, визначену Кабінетом Міністрів України.

Йдеться про такі пільги для сімей ветеранів, як безоплатне одержання ліків, зубопротезування, 50-відсоткова знижка плати за користування житлом, 50-відсоткова знижка на комунальні послуги, знижка 50% на паливо для тих, які проживають у будинках без централізованого опалення, а також пільги на користування послугами зв'язку та на встановлення квартирних телефонів.

Водночас ухваленим законом визначено, що сім'ї загиблих учасників АТО не отримуватимуть пільги у вигляді позачергового безкоштовного капітального ремонту власних житлових будинків і першочергового поточного ремонту будинків і квартир.