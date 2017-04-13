Політика

12:35 13.04.2017

ВР скасувала середньомісячний дохід як умову для надання пільг сім'ям загиблих учасників війни

Верховна Рада України скасувала середньомісячний дохід як умову для надання низки пільг сім'ям загиблих учасників війни, а також скасувала пільговий ремонт будинків і квартир для сімей загиблих учасників АТО.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", закон №5713 про внесення змін до ст. 15 закону про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту щодо надання членам сімей загиблих пільг без урахування середньомісячного сукупного доходу сім'ї за основу та в цілому підтримали 269 народних депутатів на пленарному засіданні парламенту в четвер.

Цим законом народні депутати виключили положення закону, згідно з яким низка пільг членам сімей загиблих військовослужбовців надається за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім'ї з розрахунку на одну людину за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який надає право на податкову соціальну пільгу порядку, визначену Кабінетом Міністрів України.

Йдеться про такі пільги для сімей ветеранів, як безоплатне одержання ліків, зубопротезування, 50-відсоткова знижка плати за користування житлом, 50-відсоткова знижка на комунальні послуги, знижка 50% на паливо для тих, які проживають у будинках без централізованого опалення, а також пільги на користування послугами зв'язку та на встановлення квартирних телефонів.

Водночас ухваленим законом визначено, що сім'ї загиблих учасників АТО не отримуватимуть пільги у вигляді позачергового безкоштовного капітального ремонту власних житлових будинків і першочергового поточного ремонту будинків і квартир.

ВАЖЛИВЕ

Ситуація в Україні залишається перешкодою на шляху до покращення відносин РФ і США – Тіллерсон

Кожен п'ятий законопроект Кабміну стає законом, урядові ініціативи підтримує опозиція - КВУ

В Європі не може бути безпеки, доки РФ не припинить войовничої зовнішньої політики - МЗС України щодо комюніке G7

ВР відхилила законопроект про Конституційний Суд

Київ заявляє про підтримку ініціатив Польщі щодо посилення центральної Європи

ОСТАННЄ

Необхідність декларування для активістів ослабить громадянське суспільство - експерт

Рада ратифікувала Конвенцію про уникнення подвійного оподаткування між Україною та Мальтою

Антикорупційна стратегія реалізована лише на 60% - експерти

Тимошенко називає урядовий законопроект "Про ринок електроенергії" корупційним

Росія блокувала проект резолюції РБ ООН по хіматаці в Сирії

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
цены на спортивные костюмы на price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА