Політика

14:20 13.04.2017

Візит Тіллерсона підтвердив неможливість співпраці з РФ на підставі довіри – Клімкін

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що візит державного секретаря США Рекса Тіллерсона до Москви підтвердив неможливість співпраці або діалогу з Російською Федерацією на підставі довіри.

"Я знаю також перші результати візиту: непублічні. Не говоритиму про всіх, але наша теза – спільна теза з усіма друзями і партнерами про те, що з Росією не можна співпрацювати, ні говорити на підставі довіри – під час візиту однозначно був підтверджений", - сказав П. Клімкін журналістам у Києві в четвер.

ВАЖЛИВЕ

Ситуація в Україні залишається перешкодою на шляху до покращення відносин РФ і США – Тіллерсон

Кожен п'ятий законопроект Кабміну стає законом, урядові ініціативи підтримує опозиція - КВУ

В Європі не може бути безпеки, доки РФ не припинить войовничої зовнішньої політики - МЗС України щодо комюніке G7

ВР відхилила законопроект про Конституційний Суд

Київ заявляє про підтримку ініціатив Польщі щодо посилення центральної Європи

ОСТАННЄ

Комітет Ради відхилив законопроект про окуповані території

Клімкін має намір відвідати США найближчим часом

Реформаторство Кабміну Гройсмана в 2017 р. пройде перевірку реформами пенсій, землі, охорони здоров'я, ДФС і приватизацією - думка

Президент звернеться з посланням до Ради у вересні - джерело

Необхідність декларування для активістів ослабить громадянське суспільство - експерт

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Прайс
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА