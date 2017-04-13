Візит Тіллерсона підтвердив неможливість співпраці з РФ на підставі довіри – Клімкін

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що візит державного секретаря США Рекса Тіллерсона до Москви підтвердив неможливість співпраці або діалогу з Російською Федерацією на підставі довіри.

"Я знаю також перші результати візиту: непублічні. Не говоритиму про всіх, але наша теза – спільна теза з усіма друзями і партнерами про те, що з Росією не можна співпрацювати, ні говорити на підставі довіри – під час візиту однозначно був підтверджений", - сказав П. Клімкін журналістам у Києві в четвер.