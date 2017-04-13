Політика

14:22 13.04.2017

Клімкін має намір відвідати США найближчим часом

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін найближчим часом має намір відвідати Вашингтон (США).

"Нині ми перебуваємо в дуже тісному контакті з усіма представниками адміністрації. Я сподіваюся, що найближчим часом мені вдасться ще раз відвідати Вашингтон, тобто йде дуже тісний діалог", - сказав міністр журналістам у Києві в четвер, відповідаючи на запитання про можливу дату зустрічі президента України Петра Порошенка і президента США Дональда Трампа.

П.Клімкін наголосив, що у рамках підготовки поїздки президента України до США необхідно підготувати порядок денний зустрічі та способи тиску на Росію для виконання нею Мінських домовленостей.

"Нам необхідно побудувати не лише порядок денний, оскільки він і так відомий, нам необхідно побудувати результат. Цей візит Тіллерсона (держсекретаря США Рекса Тіллерсона до Москви - ІФ) - це етап у побудові того, яким чином ми можемо спільно тиснути на Росію, щоб вона врешті-решт почала виконувати Мінські домовленості", - зазначив міністр закордонних справ України.

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