Група нардепів обіцяє вдатися до акцій, якщо Рада не розгляне законопроект про вибори за відкритими списками

Група народних депутатів зажадали винести на розгляд Верховної Ради України низку законопроектів щодо політичної реформи, в іншому разі вони мають намір вдатися до "акцій прямої дії".

"Сьогодні фракції "Самопоміч", "Батьківщина", група ВО "Свобода", представники політичної партії "ДемАльянс", політичної партії "Демократичний контроль", групи "Рішучих громадян", громадянського руху "Хвиля", партії "Воля" роблять заяву", - сказав позафракційний народний депутат Віктор Чумак з трибуни парламенту у четвер.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", народні депутати із цих політичних сил зайняли місце навколо парламентської трибуни на підтримку промови В. Чумака.

Народний депутат нагадав, що напередодні попередніх парламентських виборів політичні партії обіцяли провести політичну реформу.

"Шановний Андрію Володимировичу (голова Верховної Ради України Андрій Парубій – ІФ), ми категорично просимо вас винести всі ці законопроекти на розгляд Верховної Ради не пізніше наступного пленарного тижня у травні місяці. В іншому разі всі ми залишаємо за собою право на акції прямої дії", - заявив В. Чумак.

Він пояснив, що йдеться про законопроекти про вибори народних депутатів за відкритими списками (№1068, 1068-1, 1068-2), про тимчасову слідчу комісію Верховної Ради з розслідування справи про усунення президента України з посади в порядку імпічменту (№2278), проект закону про тимчасові слідчі комісії, про внесення змін до Конституції щодо позбавлення недоторканності народних депутатів і суддів (№1776).