ВР ратифікувала міжурядову угоду з Ізраїлем про спільне кіновиробництво

Верховна Рада ратифікувала угоду про спільне виробництво фільмів і співпрацю у сфері кінематографа між Кабінетом міністрів України та урядом Держави Ізраїль.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", на підтримку відповідного законопроекту №0143 про ратифікацію на пленарному засіданні парламенту в четвер проголосував 271 народний депутат.

Угода була підписана в Єрусалимі 22 грудня 2015 року та передбачає, що уряди двох країн будуть заохочувати спільно кіновиробництво Ізраїлю і України. Угода передбачає створення спільної кінематографічної комісії з представників компетентних органів двох країн та експертів.