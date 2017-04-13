Політика

15:46 13.04.2017

ВР ратифікувала міжурядову угоду з Ізраїлем про спільне кіновиробництво

Верховна Рада ратифікувала угоду про спільне виробництво фільмів і співпрацю у сфері кінематографа між Кабінетом міністрів України та урядом Держави Ізраїль.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", на підтримку відповідного законопроекту №0143 про ратифікацію на пленарному засіданні парламенту в четвер проголосував 271 народний депутат.

Угода була підписана в Єрусалимі 22 грудня 2015 року та передбачає, що уряди двох країн будуть заохочувати спільно кіновиробництво Ізраїлю і України. Угода передбачає створення спільної кінематографічної комісії з представників компетентних органів двох країн та експертів.

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