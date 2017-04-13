Парубій пропонує спікерам парламентів країн Балтійсько-Чорноморського регіону приєднатися до звернення про загрозу РФ

Голова Верховної Ради Андрій Парубій пропонує керівникам парламентів країн Балтійсько-Чорноморського регіону приєднатися до звернення спікерів України, Литви та Польщі до США та Європарламенту про загрозу з боку Російської Федерації.

"Ми на міжпарламентській асамблеї вирішили йти маленькими кроками, спільно підготували звернення голів парламентів (України, Литви та Польщі - ІФ) до Сполучених Штатів Америки та до Європарламенту, яке стосується загрози Росії в регіоні", - сказав А.Парубій під час зустрічі з послами і представниками посольств країн Балтійсько-Чорноморського регіону.

Спікер парламенту запропонував учасникам зустрічі обговорити це звернення. "Ви також можете обговорити цей лист. Ми передамо вам проект цього документа", - сказав він.

А.Парубій зазначив, що після дискусії представники парламентів країн Балтійсько-Чорноморського регіону можуть поставити під цим зверненням свої підписи.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", в зустрічі взяли участь посол Естонії в Україні Гердт Антсу, посол Литви Марюс Януконіс, посол Польщі Ян Пєкло, посол Румунії Крістіан-Леон Цуркану та представники посольств Україні Грузії та Латвії.