"Батьківщина" подала до ЦВК заявку на проведення 19 квітня зборів групи для організації референдуму про заборону продажу с/г землі

Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" подало до Центральної виборчої комісії заявку щодо проведення 19 квітня зборів ініціативної групи для запуску організації всеукраїнського референдуму щодо заборони продажу землі сільськогосподарського призначення.

"Ми призначили на 19 квітня збори ініціативної групи, яка буде мати право підходити до людей і просити поставити підписи за проведення референдуму. Згідно із законом України, необхідно, щоб такі ініціативні збори об'єднували не менше 2 тис. Осіб, які готові збирати підписи. Але ми вирішили разом із Всеукраїнською асоціацією фермерів зібрати до 10 тис. людей в таку ініціативну групу", - сказала лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко журналістам у четвер після відвідування ЦВК.

Вона наголосила, що для легітимності таких зборів необхідно, щоб на них був присутній представник Центрвиборчкому, тому в ЦВК була подана відповідна заявка.

"Ми знаємо, що буде величезна протидія, що цього референдуму президент Порошенко, його силові структури, його суди будуть перешкоджати усіма можливими способами. І взагалі, закон про проведення всеукраїнського референдуму прийнятий такий, що для його виконання необхідно бути якимись чарівниками", - зазначила Ю.Тимошенко.

Лідер "Батьківщини" зазначила, що є простіший шлях організації такого референдуму, але для цього потрібна ініціатива президента.

Як повідомлялося, 7 квітня Ю.Тимошенко заявила, що ВО "Батьківщина" починає кампанію з підготовки до всеукраїнського референдуму щодо продажу сільськогосподарської землі. За її словами, "питання продажу або не продажу землі" має вирішувати тільки український народ і тільки на референдумі.