Політика

18:34 13.04.2017

ВР схвалила звільнення Білоуса з посади Глави фонду держмайна

Верховна Рада України схвалила звільнення Ігоря Білоуса з посади голови Фонду державного майна України за власним бажанням.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", за відповідну постанову проголосували 242 народних депутата на пленарному засіданні в четвер.

Під час обговорення представники деяких фракцій висловилися за те, що І.Білоусу варто було б відзвітувати в парламенті про свою діяльність на посаді глави ФДМ.

Як повідомлялося, І.Білоус заявив про намір піти у відставку 10 квітня. "Для мене настав час рухатися далі. Спочатку планую невелику перерву, проведу час з сім'єю. І незабаром повернуся до того, чим займався до приходу на держслужбу", - зазначив він.

Верховна Рада затвердила І.Білоуса главою ФДМ 19 травня 2015 року. До цього він очолював Державну фіскальну службу з моменту її створення в червні 2014 року до 24 лютого 2015 року, а раніше нетривалий час обіймав посаду керівника Державної податкової служби.

До переходу на держслужбу І.Білоус був главою інвестиційно-банківського управління ІК "Ренесанс Капітал" в Україні та країнах Центрально-Східної Європи, співдиректором київського регіонального офісу. Раніше з 2005 року працював в інвестиційному банку UBS, де очолював український бізнес, а до цього - в SARS Capital - київської інвестиційної компанії, що спеціалізується на угодах M & A.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман після провалу приватизації Одеського припортового заводу (ОПЗ) наприкінці минулого року неодноразово різко критикував главу ФДМ, пропонуючи йому і всьому керівництву Фонду подати у відставку.

Надходження від приватизації держмайна в загальний фонд держбюджету України в 2016 році становили 188,92 млн грн, або 1,1% від затвердженого в держбюджеті плану в 17,1 млрд грн.

Одночасно Фонду вдалося на 67,2% перевиконати план доходів від оренди державного майна - в держбюджет було перераховано 1,028 млрд грн при закладених 615 млн грн.

Відповідно до Закону України "Про Фонд державного майна України, голова Фонду держмайна призначається на посаду і звільняється з посади Президентом України за згодою Верховної Ради України.

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