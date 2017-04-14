"Опоблок" і "Відродження" хочуть, щоб ВР працювала 24-28 квітня

Фракція "Опозиційний блок" і група "Відродження" пропонують голові Верховної Ради Андрію Парубію поставити на голосування постанову про проведення пленарних засідань парламенту з 24 по 28 квітня.

"Ми ніколи не переносили пленарні засідання через те, що наші колеги виїжджали на іноземні форуми. Ми зараз повинні працювати в цьому залі, тому ми вимагаємо поставити зараз на голосування проект постанови №6331 про зміну в календарному плані і щоб з 24 по 28 квітня Верховна Рада працювала в пленарному режимі ", - заявив народний депутат Нестор Шуфрич (фракція" Опозиційний блок ") на засіданні Верховної Ради в п'ятницю.

Згідно з календарним планом, Верховна Рада в пленарному режимі буде працювати 16-19 травня.