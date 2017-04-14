Політика

11:58 14.04.2017

Блокада окупованих територій Донбасу сповільнить реінтеграцію - Горбулін

Директор Національного інституту стратегічних досліджень, академік НАНУ Володимир Горбулін вважає, що припинення торгово-економічних зв'язків з тимчасово окупованими територіями Донецької і Луганської областей відстрочить у часі реінтеграцію Донбасу.

"Потрібно визнати, що припинення торгово-економічних операцій з ОРДЛО сповільнить реінтеграцію тимчасово окупованих територій", - сказав він під час круглого столу "Торгова блокада Донбасу: втрати чи досягнення?" в п'ятницю в Києві.

Водночас В.Горбулін наголосив на важливості припинення торгівлі з окупованими територіями Донбасу: "Це рішення є необхідним, довгоочікуваним і запізнілим як мінімум на півтора року... Звичайно, встановлення обмежень і контролю за пересуванням осіб та транспортних засобів і вантажів через лінію розмежування в межах Донецької та Луганської областей є вимушеним, незважаючи на це, їх позитивний вплив не підлягає сумніву ".

За його словами, блокада сприятиме відновленню консенсусу в українському суспільстві.

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