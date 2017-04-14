Політика

13:40 14.04.2017

Нардеп Савченко незабаром оприлюднить програму партії, яку очолила

Народний депутат України (позафракційний) Надія Савченко обіцяє найближчим часом оприлюднити програму партії, яку вона очолила.

"Програму, я думаю, ви скоро зможете побачити. Як тільки вона буде зареєстрована, я її озвучу", - повідомила Н.Савченко журналістам в п'ятницю в Києві.

Вона розповіла, що партія, головою якої її обрали, "має львівський початок". "Це "Національний альянс свободи і українського патріотизму". Вона була створена давно, мене переобрали головою партії і ми змінили назву - політична партія" Громадянська платформа Надії Савченко", - навела подробиці народний депутат.

За її словами, мета партії - "зміна політичної системи".

Н.Савченко намір залучити до співпраці "розумних і грамотних людей, у яких немає пафосу, як у тих, хто приходить в народні депутати".

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