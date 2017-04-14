Політика

14:30 14.04.2017

Геращенко закрила засідання ВР, нардепи зберуться за місяць

Перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко закрила пленарне засідання парламенту в п'ятницю.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", вже традиційно до завершення засідання в п'ятницю в сесійній залі залишилася мала кількість народних депутатів.

Згідно з календарним планом, наступне пленарне засідання українського парламенту відбутися за місяць - 16 травня.

Протягом цього часу у парламентарів передбачено три тижні на роботу комітетах, комісіях і фракціях й один тиждень - на роботу з виборцями.

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