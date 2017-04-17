Політика

10:09 17.04.2017

В ЄС обговорюють можливість "норвезької моделі" виходу Британії з союзу

Європейський союз розглядає варіант реалізації Brexit за "норвезькою моделлю", що передбачає членство Великої Британії в Європейській асоціації вільної торгівлі (EFTA), пише в суботу газета Politico з посиланням на джерело в Єврокомісії.

Газета називає цю модель "норвезькою", оскільки вона відображає нинішній варіант взаємодії Норвегії з ЄС. Незважаючи на те, що Норвегія не є членом ЄС, вона є членом Європейської економічної зони та EFTA і має доступ до ринків ЄС.

За допомогою "норвезької моделі" Великій Британії вдасться зберегти торговельні зв'язки з ЄС, оскільки після вступу до EFTA вона зможе звернутися з проханням про прийом в Європейську економічну зону.

У EFTA нині входять Ісландія, Норвегія, Швейцарія і Ліхтенштейн. Її було утворено за ініціативою Великої Британії, яка залишила асоціацію в 1973 році.

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