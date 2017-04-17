Пєсков: жодних нових ініціатив для обговорення у нормандському форматі Росія не готує

Російська сторона не готує жодних нових ініціатив для обговорення у нормандському форматі, заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Наразі про якісь нові ініціативи нам невідомо, принаймні, вони не готуються. Єдиною ініціативою тут може бути - це ще раз закликати українську сторону до виконання Мінських домовленостей, тому що альтернативи цьому процесу немає", - сказав Д.Пєсков журналістам на запитання, чи готує російська сторона якісь пропозиції до майбутнього спілкування лідерів "нормандської четвірки".

Д.Пєсков додав, що, коли це спілкування відбудеться, ЗМІ поінформують відповідним чином.