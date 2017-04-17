Порошенко відвідає з офіційним візитом Велику Британію

Президент України Петро Порошенко здійснить 18-19 квітня офіційний візит до Великої Британії на запрошення прем'єр-міністра цієї країни Терези Мей.

Як повідомляє прес-служба глави Української держави, програма візиту передбачає зустрічі П.Порошенка з Т.Мей, окремими членами уряду і представниками Палати громад британського парламенту.

Заплановано також виступ президента України в Королівському інституті міжнародних відносин Chatham House на тему: «Битва за Україну: лідерство і солідарність проти агресії».

П.Порошенко також зустрінеться з провідними представниками британського бізнесу.