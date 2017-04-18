Політика

09:19 18.04.2017

Порошенко, Меркель і Путін висловили надію на продовження роботи "нормандського формату" після виборів у Франції

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову у "нормандської форматі" з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель, президентом Франції Франсуа Олланд і президентом Росії Володимиром Путіним.

"Співрозмовники подякували президента Франції Франсуа Олланд за його зусилля в рамках« нормандського формату "і висловили надію, що цей формат продовжить роботу після президентських виборів у Франції", - йдеться в спільному прес-релізі за підсумками телефонної розмови в "нормандської форматі", оприлюдненому прес-службою президента України у вівторок вранці.

Лідери країн "нормандського формату" підтвердили прихильність імплементації Мінських домовленостей в частині, яка стосується як безпеки, так і політичних аспектів врегулювання.

Вони вітала домовленість про відновлення режиму припинення вогню з нагоди Великодня, що було погоджено на засіданні Тристоронньої контактної групи 29 березня, і підкреслили важливість суворого дотримання зазначеного режиму.

"Лідери закликали інтенсифікувати зусилля для звільнення і обміну затриманих за принципом" всіх на всіх ". Вони засудили загрози спостерігачам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ", - підкреслюється в прес-релізі.

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