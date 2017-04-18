Україна почала антидемпінгове розслідування щодо карбамідо-формальдегіду та концентрату з РФ

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) розпочала антидемпінгове розслідування щодо карбамідо-формальдегіду і концентрату, що імпортується з РФ, повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ).

Рішення про початок такого розслідування МКМТ ухвалила на засіданні 13 квітня.

"Під час розслідування будуть вивчатися інформація та докази наявності демпінгу, шкоди та причиново-наслідкові зв'язки між ними. За результатами проведених досліджень буде ухвалено рішення щодо доцільності застосування антидемпінгових заходів", - йдеться в повідомленні.

Скаржником у справі є український виробник аналогічної продукції ТОВ "Карпатсмоли".