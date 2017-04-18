Полторак відвідує з візитом Італію

У вівторок, 18 квітня, розпочався робочий візит міністра оборони України Степана Полторака в Італію, повідомляє прес-служба Міноборони України.

"У рамках візиту відбудеться зустріч глави оборонного відомства з міністром оборони Італійської Республіки пані Робертою Пінотті та начальником Генерального штабу оборони Італійської Республіки генералом армії Клаудіо Граціано", - йдеться в оприлюдненому близько полудня повідомленні.

Крім цього, зазначено в інформації, під час візиту заплановано зустрічі С.Полторака з президентом Парламентської асамблеї НАТО Паоло Аллі, активістами української громади в Італії, а також відвідування поранених військовослужбовців ЗС України, які перебувають на лікуванні в італійському військовому госпіталі "Челіо".