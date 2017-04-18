Політика

12:52 18.04.2017

Полторак відвідує з візитом Італію

У вівторок, 18 квітня, розпочався робочий візит міністра оборони України Степана Полторака в Італію, повідомляє прес-служба Міноборони України.

"У рамках візиту відбудеться зустріч глави оборонного відомства з міністром оборони Італійської Республіки пані Робертою Пінотті та начальником Генерального штабу оборони Італійської Республіки генералом армії Клаудіо Граціано", - йдеться в оприлюдненому близько полудня повідомленні.

Крім цього, зазначено в інформації, під час візиту заплановано зустрічі С.Полторака з президентом Парламентської асамблеї НАТО Паоло Аллі, активістами української громади в Італії, а також відвідування поранених військовослужбовців ЗС України, які перебувають на лікуванні в італійському військовому госпіталі "Челіо".

ВАЖЛИВЕ

Порошенко, Меркель і Путін висловили надію на продовження роботи "нормандського формату" після виборів у Франції

Порошенко відвідає з офіційним візитом Велику Британію

До ВР внесли проект постанови про скасування ухвалення закону про ринок електроенергії - Власенко

Геращенко закрила засідання ВР, нардепи зберуться за місяць

Нардеп Савченко незабаром оприлюднить програму партії, яку очолила

ОСТАННЄ

Україна почала антидемпінгове розслідування щодо карбамідо-формальдегіду та концентрату з РФ

Рева за скасування обмеження максимальної суми доходу для сплати ЄСВ

Пєсков: жодних нових ініціатив для обговорення у нормандському форматі Росія не готує

В ЄС обговорюють можливість "норвезької моделі" виходу Британії з союзу

Мінський процес створює умови для роботи з безпеки та звільнення заручників - Горбулін

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
диваны в интернет магазинах price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА