Львів має ще домовлятися з власниками полігонів ТПВ - Синютка

Керівництво Львова має провести переговори з власниками полігонів твердих побутових відходів (ТПВ), доки не вирішиться питання про будівництво заводу з переробки відходів у Львівській області, сказав голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка.

"Ми не обійдемося без будівництва заводу з переробки твердих побутових відходів. Але зрозуміло також і те, що на цей період місто має проводити величезну роботу в переговорах із власниками полігонів і їх балансоутримувачами" - сказав О.Синютка в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

На його думку, керівництво Львова має зустрічатися з ними і переконувати. "Не можна сидіти у Львові і думати, що тебе почують в якомусь обласному центрі або якомусь місті Львівської області. Треба їхати до людей, зустрічатися, говорити і переконувати", - наголосив О.Синютка.

Голова Львівської ОДА зазначив, що вирішення проблеми вивезення відходів зі Львова складається з трьох частин: не переводити господарські проблеми в політичну площину, не брехати людям і виконувати свою роботу.

Коментуючи заяви мера Львова Андрія Садового про "сміттєву блокаду" міста, О.Синютка заявив, що влада Львова не змогла представити бодай один підтверджений факт такої блокади під час двох засідань обласної комісії з надзвичайних ситуацій.

Також, за словами голови Львівської ОДА, влада Львова не надала жодного письмового підтвердження про затримання сміттєвозів зі Львова.

О.Синютка наголосив, що вивезення сміття з міста не входить до завдань облдержадміністрації, але ОДА не залишить Львів напризволяще. "Коли б не втручання обласної адміністрації, то ні за першим, ні за другим разом міська влада не змогла б почистити місто. І це не якась ефемерна блокада. Просто щодня о 7-й ранку голова ОДА разом із профільним заступником і директором департаменту збирали перевізників (відходів - ІФ) і в ручному режимі намагалися домовитися, куди їм вивозити сміття. Але ж це не робота голови ОДА. Хоча якщо це потрібно робити - ми будемо, ми ж не залишимо місто напризволяще", - наголосив О.Синютка.

Повний текст інтерв'ю О.Синютки буде оприлюднено пізніше на сайті агентства "Інтерфакс-Україна"