Міський голова Чернівців просить ВР призначити позачергові вибори до міськради та мера

Міський голова Чернівців Олексій Каспрук 18 квітня повідомив, що направив клопотання до Верховної Ради України з проханням розглянути питання про призначення у встановленому законом порядку позачергових виборів Чернівецької міської ради та мера.

Згідно з оприлюдненим на сайті Чернівецької міськради повідомленням, О.Каспрук 18 квітня звернувся до громадськості міста із заявою, в якій повідомив про своє звернення до парламенту, оскільки "вже рік у цій залі (міськради - ІФ) триває протистояння, ведеться підкилимна боротьба, спрямована на знищення засад місцевого самоврядування, доброго імені нашої громади, майбутнього Чернівців і чернівчан".

Міський голова зазначив, що вже понад рік у Чернівцях не можуть обрати секретаря міської ради та завершити формування виконавчого комітету, місяцями не ухвалюють рішень про розподіл бюджетних коштів, що призводить до їх неефективного використання.

"Останньою краплею стала відмова оперативно надати фінансову підтримку комунальним підприємствам для розрахунків за енергоносії, сплату податків і зарплат, що може спричинити серйозне обмеження водопостачання міста та руху громадського транспорту. У цій ситуації, коли особисті амбіції окремих депутатів, намагання будь-яким чином заблокувати роботу міського голови і виконавчих органів стають вище за інтереси громади та розвитку міста, вважаю єдино правильним виходом - перезавантаження всієї системи місцевого самоврядування в Чернівцях - оголошення позачергових виборів міської ради і міського голови", - заявив О.Каспрук.