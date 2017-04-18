Політика

16:30 18.04.2017

Президенти України і Туреччини обговорили кроки з розвитку стратегічного партнерства та питання міжнародного порядку денного

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом і обговорив розвиток співпраці двох країн та питання регіонального і міжнародного порядку денного.

"Лідери обговорили подальші кроки з метою поглиблення стратегічного партнерства між двома державами. У цьому контексті вони відзначили важливість проведення у Києві шостого засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною і Туреччиною", - повідомляє у вівторок прес-служба глави Української держави.

П.Порошенко подякував Р.Ердогану за незмінну підтримку Туреччиною незалежності та територіальної цілісності України.

"Сторони також торкнулися нагальних питань регіонального та міжнародного порядку денного, зокрема щодо розвитку ситуації в Сирії", - йдеться в повідомленні.

Глава Української держави також відзначив завершення у Туреччині політичної кампанії щодо внесення змін до Конституції країни.

Президент України висловив співчуття у зв'язку з катастрофою вертольота на сході Туреччини.

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