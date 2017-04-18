Глави НБУ і Мінфіну відбули до Вашингтона для участі в щорічних зборах МВФ і СБ

Глава Національного банку України Валерія Гонтарева та міністр фінансів Олександр Данилюк відбули до Вашингтона для участі в щорічних весняних зборах Міжнародного валютного фонду і групи Світового банку, повідомила прес-служба НБУ у вівторок.

Згідно з релізом, у складі офіційної делегації України заступник міністра фінансів Юрій Буца, перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов, а також заступники глави Нацбанку Дмитро Сологуб та Олег Чурій.

В.Гонтарева також проведе низку робочих зустрічей, зокрема з першим заступником директора-розпорядника МВФ Девідом Ліптоном, президентом Світового банку Джимом Кімом, віце-президентом Європейської Комісії Валдісом Домбровскісом, президентом Європейського банку реконструкції і розвитку Сумою Чакрабарті, а також керівниками низки центральних банків, уточнили в прес-службі.

Як повідомлялося, глава НБУ обіймає посаду керівника від України в МВФ.

Цього року щорічні весняні збори фонду відбуваються 18-23 квітня і традиційно стартують з оновленого Всесвітнього економічного прогнозу.