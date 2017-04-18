Ефективність проекту реімбурсації можна буде оцінити за півроку - думка

Ефективність проекту реімбурсації (відшкодування) вартості ліків, впровадженого в Україні з 1 квітня, можна буде оцінити за півроку, вважає комерційний директор ПАТ НВЦ "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" (БХФЗ) Євген Сова.

"Проект передбачає добровільну участь аптек, тому він не може запрацювати на 100% з 1 квітня. Реальний термін для первинної оцінки становитиме один-два місяці, а повноцінної оцінки - до півроку", - сказав він агентству "Інтерфакс-Україна".

При цьому Є.Сова зазначив, що для стовідсоткового входження українських аптек у проект "велике значення матиме дисципліноване відшкодування платежів державою за рецептами, виписаними у квітні".

"У разі добросовісного фінансування з боку держави протидії з боку аптек не буде", - сказав він.

Коментуючи перелік препаратів, які були включені до проекту, Є.Сова зазначив, що вони "не найсучасніші, але однозначно доступні за ціною".

При цьому він наголосив, що задекларована вартість включених до проекту препаратів досить низька і "за деякими позиціями близька до собівартості".

"Є загроза припинення виробництва і постачання до аптек за цими цінами у разі суттєвих коливань курсу", - висловлює побоювання експерт.

Водночас комерційний директор БХФЗ зазначив, що програма реімбурсації не вплинула на асортимент виробництва препаратів.

"Станом на 18 квітня 2017 року заявки від дистриб'юторів на постачання включених до проекту реімбурсації препаратів перебували в межах поточної потреби ринку до початку проекту", - сказав він.

Загалом Є.Сова вважає, що за умови збільшення фінансування програми реімбурсації до 1,5-2 млрд грн "її можна розширити і за нозологіями і за асортиментом ліків".

До діючого переліку лікарських засобів, включених до проекту з реімбурсації (відшкодування) вартості ліків, увійшли вісім препаратів виробництва БХФЗ.

Як повідомлялося, для фінансування програми "Доступні ліки" - реімбурсації (відшкодування) вартості лікарських засобів для лікування бронхіальної астми (БА), діабету другого типу і ССЗ у держбюджеті 2017 року передбачено 500 млн грн.

Програма передбачає повне або часткове відшкодування вартості низки препаратів для лікування цих захворювань. На препарати для лікування трьох зазначених нозологій встановлено оптово-відпускні ціни, які розраховуватимуться як медіана референтних цін на такі самі препарати в затверджених референтних країнах. При цьому нормативні акти не виключають можливості перебування на ринку, зокрема в роздрібній мережі, лікзасобів, вартість яких перевищуватиме граничний рівень.

Нині до проекту включено 157 торговельних назв лікарських засобів.

За даними компанії "Бізнес Кредит" майже всі вітчизняні препарати, що увійшли до програми, вже від початку року продавалися за цінами, які були заявлені в реєстрі лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню.