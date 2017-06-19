Політика

09:40 19.06.2017

У МВС Франції підтвердили перемогу "макроністів" на парламентських виборах

Партія президента Франції Еммануеля Макрона "Вперед, республіко" разом із союзниками здобула абсолютну більшість у нижній палаті парламенту країни, свідчать оприлюднені в ніч на понеділок дані французького Міністерства внутрішніх справ.

Так, згідно з остаточними результатами, у цієї партії - 308 місць із 577 у місцевій нижній палаті парламенту, в її союзників-центристів із "Демократичного руху" буде 42 місця.

Головною опозиційною силою в парламенті будуть праві з "Республіканців" (113 місць) разом із партнерами-центристами з "Союзу демократів і незалежних" (18 місць). Крім того, ще шість місць - у представників правих, що не входять до "Республіканців".

Соціалісти можуть розраховувати на 29 місць, у вкрай лівих із "Непідкореної Франції" та Французької комуністичної партії загалом 27 місць. Ультраправий "Національний фронт" має вісім місць. Інші депутати представляють менш великі партії та рухи.

Явка становила 42,6%, що стало рекордно низьким показником для Франції.

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