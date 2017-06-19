Політика

13:59 19.06.2017

Клімкін про позаблоковий статус України: Цю помилку ми не повторимо

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що країни НАТО мають готуватися до нових викликів і зробити це буде легше з Україною, ніж без неї.

"Включення України становить для НАТО "додану вартість". Західні партнери мають готуватися до нових викликів, це пройде легше з Україною, ніж без неї. Ми показали, що ми готові боротися за свою країну. Ми більше не є легкою метою. Йдеться не лише про обладнання або наш досвід гібридної війни з Росією. Наші партнери з НАТО можуть у нас багато чого повчитися. Йдеться про тактику, здатність оборонятися і боєготовність. Без них сучасне озброєння не має сенсу", - сказав П.Клімкін в інтерв'ю австрійському журналу Profil.

За його словами, Україна має намір перейти на стандарти НАТО і розглядає членство в Альянсі як стратегічну мету.

"НАТО нам близьке і ми для НАТО важливі. Таким чином, ми маємо намір привести себе у відповідність до стандартів НАТО і бачимо членство як мету", - уточнив міністр.

Глава МЗС уточнив, що на момент агресії Росії Україна була позаблоковою державою і де-факто нейтральною. "Цю помилку ми не повторимо", - наголосив П.Клімкін.

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