Законопроект стосовно Донбасу дасть змогу визнать території ОРДЛО окупованими - Парубій

Законопроект про відновлення суверенітету України над тимчасово окупованими територіями Донецької і Луганської областей та зміни формату АТО, запропонований секретарем РНБО Олександром Турчиновим, дасть змогу використовувати всі військові підрозділи без обмеження демократичних процедур, зазначає голова Верховної Ради Андрій Парубій.

"Цей законопроект покликаний створити законодавчу базу, яка б дозволила використовувати всі силові підрозділів без обмеження демократичних процедур, наприклад, проведення виборів. У цьому законопроекті фактично описується компромісний варіант, навколо якого зможуть об'єднатися противники й опоненти воєнного стану, коли немає обмежень демократичних процедур і одночасно законодавчо дозволено і регламентовано використання всіх військових підрозділів ", - сказав він в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV у понеділок увечері.

А.Парубій зазначив, що запропонованої концепції також передбачено створення єдиного оперативного штабу, який повинен управляти не тільки всіма військовими і силовими підрозділами, сектором безпеки, а й місцевими військово-цивільними адміністраціями.

"І, звичайно, визнання окупованих територій окупованими", - додав спікер.