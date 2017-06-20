Велика Британія має нести відповідальність за всі проблеми, що можуть з’явитися внаслідок Brexit

Головний парламентер ЄС із Brexit Мішель Барньє, посилаючись на мандат Європейської Ради, висуває на чільне місце першої фази переговорів з Лондоном три ключові проблеми - права громадян, фінансове врегулювання і питання Ірландії.

"Ми повинні взаємно зобов'язатися гарантувати громадянам по обидва боки Ла-Маншу, що вони зможуть продовжувати жити, як раніше", - заявив М.Барньє ввечері в понеділок на спільній зі своїм британським колегою, державним секретарем з питань Brexit Девідом Девісом прес-конференції в Брюсселі.

Вони зустрілися з пресою після першої наради в рамках переговорів щодо Brexit.

"Ми повинні підбити рахунки і виконати взаємні фінансові зобов'язання. Ми повинні знайти рішення для збереження всіх зобов'язань угоди Страсної п'ятниці (белфастські угоди - ІФ)", - продовжив М.Барньє.

За його словами, знімаючи невизначеність із цих тем, сторони закладуть основи необхідної довіри, щоб сформувати нове партнерство.

"Полишивши союз, як це було вирішено зробити суверенним шляхом, Сполучене Королівство більше не матиме тих самих прав і вигод, що й держави-члени союзу. Проте, я переконаний, що в наших спільних інтересах встановити нове партнерство між 27 державами і Сполученим королівством, і я переконаний, що це партнерство зможе сприяти стійкій стабільності нашого континенту ", - висловив М.Барньє свою думку про перспективу відносин сторін.

Він зазначив, що 27 держав разом з інститутами ЄС єдині в своїй готовності до цих переговорів. І в цьому контексті 27 держав також єдині в тому, щоб "продовжувати реформувати, домагатися прогресу, просуватися вперед разом".

М.Барньє висловив упевненість, що для ЄС і Великобританії "рівноправна угода можлива, і це набагато краще, ніж залишитися зовсім без угоди".

Він пообіцяв зі свого боку конструктивний підхід, роботу в інтересах 27 країн і з опорою на Європейський парламент.

Парламентер від ЄС процитував щодо себе слова батька-засновника Європейського співтовариства Жана Монне, заявивши, що він "не оптиміст і не песиміст, він просто рішуче налаштований".

Відповідаючи на запитання про формування переговорів з двох фаз, М.Барньє сказав, що обраний порядок попереднього врегулювання питань "розлучення" спирається на здоровий глузд.

"Це не тому, що ми хочемо домогтися якихось поступок. Це прямий наслідок рішення Сполученого Королівства. І коли ми досягнемо прогресу - а потрібно, щоб він був достатнім і конкретним - я перший буду рекомендувати Європейській Раді відкрити, тепер уже в паралельному порядку, переговори про основні засади майбутнього партнерства ", - заявив представник ЄС.

Повертаючи до теми можливих поступок під час переговорів, М.Барньє підкреслив: "Це Сполучене Королівство залишає Європейський союз, а не навпаки. Сполучене Королівство залишає союз, єдиний ринок, митний союз, а не навпаки. Потрібно, щоб кожен взяв на себе відповідальність і був готовий відповідати за наслідки цього рішення. А наслідки значні (...) - людські, соціальні, фінансові, юридичні, технічні, економічні, політичні. І ніхто не повинен їх недооцінювати ".

За його словами, розмова про поступки неправомірна. "Не буде ні покарання, ні реваншу. Ніколи. Ми реалізуємо рішення полишити Європейський союз, ухвалене Сполученим Королівством", - пояснив М.Барньє.