Політика

09:58 20.06.2017

Перемовини щодо Brexit розпочнуться з обговорення нагальних питань

Координатор ЄС щодо переговорів про вихід Великобританії з Євросоюзу Мішель Барньє позитивно оцінив першу зустріч у понеділок в Брюсселі зі своїм британським колегою, державним секретарем з питань Brexit Девідом Девісом.

"Сьогодні ми домовилися про дати, організацію та пріоритети для переговорів", - заявив М.Барньє на спільній з Д.Девісом прес-конференції.

"На першому етапі ми торкнемося найгарячіших питань. Слід усунути невизначеність, створену Brexit. Ми хочемо зробити так, щоб вихід Сполученого Королівства відбувався організовано. А потім, на другому етапі, ми визначимося з нашим майбутнім партнерством", - пояснив головний парламентер ЄС.

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