Політика

13:17 20.06.2017

Формат шенгенської візи змінять

Рада ЄС ухвалила у вівторок постанову про внесення змін до регламенту 1995 року, якою встановлено єдиний формат короткострокових шенгенських віз.

"Чинна візова наклейка, яка в обігу протягом 20 років, виявилася схильною до ризику через серйозні інциденти, пов'язані з підробками і шахрайством", - йдеться в повідомленні прес-служби Ради ЄС.

Як наголошується в документі, новий регламент буде, швидше за все, підписаний на початку липня Радою ЄС і Європейським парламентом, після чого його опублікують в "Офіційному журналі" ЄС.

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