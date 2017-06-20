Політика

14:00 20.06.2017

ВР відправила на доопрацювання і повторне друге читання законопроект про захист прав споживачів фінпослуг

Верховна Рада відправила на доопрацювання в профільний комітет і повторне друге читання проект закону № 2456-д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення захисту прав споживачів фінансових послуг", зареєстровано 29 грудня 2015 року.

За прийняття такого рішення проголосували 227 народних депутатів.

Як повідомлялося, законопроект заповнює прогалини в законах про захист споживачів усіх фінансових послуг. Документ пропонує зафіксувати повноваження державних органів - Національного банку України (НБУ), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), а також Національної комісії, що здійснює держрегулювання ринку фінпослуг (Нацкомфінуслуг) - щодо захисту споживачів фінансових послуг, зокрема встановити конкретні фінансові санкції та адміністративну відповідальність посадових осіб фінансових установ за порушення прав споживачів, ввести однакові правила поведінки для банків і небанківських фіна нсових установ.

Законопроект також пропонує делегувати НБУ і Нацкомфінпослуг повноваження щодо здійснення контролю за рекламою на ринку фінпослуг (зокрема споживчого кредиту).

Крім того, документ забороняє рекламу без набуття статусу фінансової установи чи без одержання відповідного дозволу (ліцензії).

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