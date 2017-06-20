Політика

17:18 20.06.2017

Зустріч Порошенка і Макрона відбудеться найближчим часом, на порядку денному - взаємодія в рамках "Нормандського формату"

У порядку денному зустрічі президентів України і Франції Петра Порошенка і Еммануеля Макрона, яка відбудеться найближчим часом, ззаначені питання двостороннього співробітництва і взаємодії в рамках Нормандського формату, повідомила посол Франції в Україні Ізабель Дюмон.

"Коли будуть зустрічі на різному рівні, обговорюватимуть двосторонні відносини, питання майбутнього України, зв'язки з Європою і, звичайно, ситуацію на Донбасі ... Природно, раз ми є частиною цього формату ( "Нормандського формату"- ІФ), то ми слідом і працюємо для того, щоб знайти вихід з цієї ситуації, природно це буде в центрі розмови", - сказала вона журналістам у вівторок у Києві.

При цьому вона уточнила, що зустріч президентів відбудеться найближчим часом.

"Зовнішню політику Франції у питанні підтримки України буде продовжено", - додала посол.

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