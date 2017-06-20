Порошенко у Вашингтоні обговорив з Перрі можливості поставки до України скрапленого газу з США

Президент України Петро Порошенко в рамках робочого візиту до Вашингтона обговорив з міністром енергетики США Ріком Перрі можливості поставки альтернативних видів палива до України.

" Під час зустрічі обговорювали питання реалізації спільних проектів в атомній енергетиці, сфері видобутку енергоносіїв в Україні, а також можливості постачання альтернативних видів палива, зокрема скрапленого газу з США", - повідомляє прес-служба президента України у вівторок.

П.Порошенко висловив вдячність американській стороні за значну практичну допомогу в зміцненні енергетичної безпеки України і наголосив на зацікавленості в більш широкому залученні до України сучасних американських технологій і передового досвіду в сфері енергетики.

Український президент привітав активний інтерес до України з боку американських енергетичних компаній.

Сторони також обговорили зміцнення європейської енергетичної безпеки, зокрема в контексті можливостей модернізації і розвитку транзитних потужностей України та реалізації нових європейських транспортно-енергетичних проектів.

"Міністр енергетики США відзначив потенціал України і порівняв її значення для Європи зі штатом Техас для США. Сторони підтвердили спільну позицію щодо загрози проекту" Північний потік-2 "для енергетичної безпеки як України, так і Європи", - зазначено в повідомленні.

Міністр енергетики США також пристав запрошення президента Петра Порошенка відвідати Україну найближчим часом.