Порошенко отримав запевнення у сприянні США щодо звільнення українських заручників у ОРДЛО і РФ

Президент України Петро Порошенко передав віце президенту США Майку Пенсу лист від родичів українських заручників і отримав запевнення в сприянні США щодо їх звільнення.

"Я передав віце-президенту Трампа листа від родичів заручників, які незаконно перебувають у в’язницях на окупованих територіях (ОРДЛО - ІФ) і в РФ, і ми отримали запевнення в тих зусиллях, яких вживатиме адміністрація США для допомоги українцям і повернення наших хлопців і дівчат", - сказав П.Порошенко журналістам у вівторок у Вашингтоні, після переговорів в Білому домі.