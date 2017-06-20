Політика

19:12 20.06.2017

Порошенко отримав запевнення у сприянні США щодо звільнення українських заручників у ОРДЛО і РФ

Президент України Петро Порошенко передав віце президенту США Майку Пенсу лист від родичів українських заручників і отримав запевнення в сприянні США щодо їх звільнення.

"Я передав віце-президенту Трампа листа від родичів заручників, які незаконно перебувають у в’язницях на окупованих територіях (ОРДЛО - ІФ) і в РФ, і ми отримали запевнення в тих зусиллях, яких вживатиме адміністрація США для допомоги українцям і повернення наших хлопців і дівчат", - сказав П.Порошенко журналістам у вівторок у Вашингтоні, після переговорів в Білому домі.

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Інтерфакс-Україна
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