Порошенко про зустріч з Трампом: Ми отримали тверду підтримку України з боку США

Президент України Петро Порошенко заявляє, що його зустріч з президентом США Дональдом Трампом була повноцінною і детальною.

"Відбулася повноцінна, детальна зустріч з президентом США Дональдом Трампом. Ми отримали тверду підтримку з боку США, підтримку і щодо суверенітету, територіальної цілісності, незалежності нашої держави", - сказав П.Порошенко журналістам за підсумками зустрічі з Д. Трампа у Вашингтоні у вівторок.