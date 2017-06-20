Політика

19:13 20.06.2017

Порошенко про зустріч з Трампом: Ми отримали тверду підтримку України з боку США

Президент України Петро Порошенко заявляє, що його зустріч з президентом США Дональдом Трампом була повноцінною і детальною.

"Відбулася повноцінна, детальна зустріч з президентом США Дональдом Трампом. Ми отримали тверду підтримку з боку США, підтримку і щодо суверенітету, територіальної цілісності, незалежності нашої держави", - сказав П.Порошенко журналістам за підсумками зустрічі з Д. Трампа у Вашингтоні у вівторок.

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Інтерфакс-Україна
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