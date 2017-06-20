Трамп доручив розширити співпрацю з Україною у військово-технічній сфері - Порошенко

Президент США Дональд Трамп дав доручення розширити співпрацю з Україною у військово-технічному напрямі, повідомив президент України Петро Порошенко.

"Окремо відзначалося наше співробітництво у військово-технічному напрямі. Ми будемо більш детально це зараз обговорювати з міністром оборони США Меттісом (Джеймс Меттіс - ІФ). Але президент дав чіткі доручення для того, щоб ми розширили нашу співпрацю", - сказав П. Порошенко журналістам у вівторок у Вашингтоні після переговорів у Білому домі з Д.Трампом.

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