Політика

19:28 20.06.2017

Гройсман виступає за формування законодавства із концесії доріг і ДПП у цій сфері

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вважає за доцільне формування в Україні якісного законодавства з питань концесії доріг і державно-приватного партнерства в дорожній сфері.

Як передає кореспондент "Інтерфакс-Україна", про це глава уряду сказав під час спілкування з журналістами в Київській області, де проінспектував перебіг дорожніх робіт на трасі Київ-Одеса.

"Я глибоко переконаний в тому, що нам потрібне якісне законодавство щодо концесії і державно-приватного партнерства. Недосконале законодавство або його відсутність гальмують цей процес", - зазначив глава уряду.

Прем'єр повідомив про зустрічі з інвесторами, але, за великим рахунком, окрім приватизації та окремих проектів, наразі запропонувати нічого.

"Однак є завдання вдосконалити систему концесії (доріг - ІФ) і державно-приватного партнерства", - резюмував В.Гройсман.

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