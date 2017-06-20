Гройсман виступає за формування законодавства із концесії доріг і ДПП у цій сфері

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вважає за доцільне формування в Україні якісного законодавства з питань концесії доріг і державно-приватного партнерства в дорожній сфері.

Як передає кореспондент "Інтерфакс-Україна", про це глава уряду сказав під час спілкування з журналістами в Київській області, де проінспектував перебіг дорожніх робіт на трасі Київ-Одеса.

"Я глибоко переконаний в тому, що нам потрібне якісне законодавство щодо концесії і державно-приватного партнерства. Недосконале законодавство або його відсутність гальмують цей процес", - зазначив глава уряду.

Прем'єр повідомив про зустрічі з інвесторами, але, за великим рахунком, окрім приватизації та окремих проектів, наразі запропонувати нічого.

"Однак є завдання вдосконалити систему концесії (доріг - ІФ) і державно-приватного партнерства", - резюмував В.Гройсман.