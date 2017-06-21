Політика

09:40 21.06.2017

Порошенко сподівається на сприяння Трампа в досягненні миру на Донбасі

Президент України Петро Порошенко сподівається на сприяння президента США Дональда Трампа в питанні досягнення миру на Донбасі.

"Передусім ми обговорили два блоки питань. Перший - це досягти великої домовленості про мир", - сказав президент в інтерв'ю телеканалу Fox News під час робочого візиту до Вашингтона.

За його словами, на жаль, перемир'я на Донбасі не дотримується, проте керівництво України, як і раніше, виступає за мирне врегулювання ситуації на Донбасі.

"Я абсолютно впевнений, що президент Трамп є справжнім лідером, дуже харизматичною персоною, може допомогти мені принести мир на нашу землю, як Рейган приніс перемогу в Холодній війні без єдиного пострілу. Я в це вірю", - сказав П.Порошенко.

Друге питання, за його словами, яке обговорили сторони, - це співпраця між Україною та США в економічній сфері.

"Друге питання - це велика історія успіху, тому що ми говорили про ефективну співпрацю між Україною і США в економічній сфері", - сказав президент, зазначивши, що мова йде про співпрацю в різних сферах економіки, зокрема в енергетиці та інвестиційних проектах.

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