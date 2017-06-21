Біля ВР сім політсил вимагають ухвалити новий закон про вибори

Низка політичних партій, а також поки ще не зареєстровані як партії політичних сил проводять акцію з вимогою зміни системи виборів в Україні біля будівлі Верховної Ради в середу.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", в акції беруть участь партії "ДемАльянс", "Самопоміч", "Громадянська позиція", ВО "Свобода", "Рух нових сил" (Лідер останньої - Міхеіл Саакашвілі, - ІФ), а також політичні сили "Хвиля" та "Альтернатива".

Учасники акції зайняли площу Конституції під стінами парламенту. У заході беруть участь близько 300 осіб з партійною символікою. Вони тримають плакати з вимогою ухвалити новий закон про вибори.

Зокрема, їхні плакати свідчать: "Зміна виборчого законодавства - один з ключових елементів політичної реформи і вимога Майдану".

Крім того, учасники акції вимагають законодавчо врегулювати процедуру імпічменту президента. Щодо законодавства про вибори вони наполягають на скасуванні мажоритарної системи, зниження прохідного бар'єру до парламенту до 2%, заборона політичної реклами на телебаченні. Мітингувальники виступають за введення системи виборів до Верховної Ради за відкритими списками.

Деякі представники партії "Самопоміч" одягли футболки з написами: "Порошенко, Гройсман - припиніть сміттєву блокаду Львова".

В акції беруть участь деякі народні депутати, зокрема з фракції "Самопоміч" - Роман Семенуха, Єгор Соболєв, з фракції "Блок Петра Порошенко" - Світлана Заліщук, Наталія Новак, а також позафракційний народний депутат Віктор Чумак.