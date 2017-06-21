Дія санкцій США проти Росії триватиме - Порошенко

США не будуть знімати санкції з РФ доти, доки не буде повернуто Крим і не припиниться російська агресія проти України, повідомив президент України Петро Порошенко.

"Дія санкцій Сполучених Штатів Америки проти Росії триватиме. Під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом отримав чітке підтвердження, що санкції з РФ не будуть зніматися доти, доки не буде повернуто Крим і не припиниться російська агресія проти України", - написав П.Порошенко на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук за підсумками зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у вівторок у Вашингтоні.

"На сьогодні США схвалюють додаткові санкції практично щодня. Я бачу позицію Сполучених Штатів Америки як твердого, надійного і стратегічного партнера України", - сказав також П.Порошенко під час брифінгу, відповідаючи на питання журналістів про те, чи отримав глава Української держави чітке підтвердження від президента США, що санкції з Росії не будуть зніматися, доки не буде повернуто Крим і не припиниться російська агресія проти України.

При цьому П.Порошенко зазначив, що сьогоднішня зустріч підтверджує рішучу налаштованість США на підтримку України.

"Ми отримали тверду підтримку з боку Сполучених Штатів, підтримку і щодо суверенітету, територіальної цілісності і незалежності нашої держави, і тверду підтримку в продовженні реформ в Україні", - сказав П.Порошенко.

Крім того, як повідомляє прес-служба президента України, під час переговорів обговорювалися питання економічного співробітництва, зокрема співпраці в ядерній енергетиці, нафтогазовій сфері, закупівлю американського вугілля, продовження співпраці з поновлюваних джерел енергії тощо.

Окремо сторони обговорили співпрацю України і США у військово-технічній сфері. "Президент дав чіткі доручення для того, щоб ми розширили нашу співпрацю", - повідомив П.Порошенко.

"Порядок денний був дуже широкий. Я повністю задоволений результатами переговорів і дуже вдячний і президенту Трампу і віце-президенту Пенсу і тим міністрам, з якими відбулися зустрічі, за дуже тверду позицію підтримки нашої держави", - підсумував президент України.