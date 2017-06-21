Макрон і Меркель повідомлять європейським лідерам про свою оцінку виконання Мінських угод

Глави держав і урядів країн ЄС на саміті 22-23 червня вислухають рекомендації своїх представників в Нормандські форматі президента Франції Еммануеля Макрона і канцлера ФРН Ангелу Меркель про ситуацію з виконанням мінських угод щодо Донбасу, заявив у середу в Брюсселі журналістам високопоставлений чиновник ЄС на умовах анонімності.

"Ви знаєте, що ми на етапі розгляду подальших дій з обмежувальними заходами щодо Росії", - сказав співрозмовник ЗМІ.

За його словами, відбудеться технічне обговорення ситуації навколо мінських угод.

Раніше дипломатичне джерело в ЄС повідомило "Інтерфаксу" (Interfax.ru) що саміт як такий не буде приймати рішень про продовження економічних санкцій проти РФ. Юридично чинне рішення приймається Радою ЄС.

Минулого понеділка в Люксембурзі глава дипломатії ЄС Федерика Могеріні заявила, що питання продовження санкцій відносно РФ, пов'язаних з Мінськими угодами, може бути вирішене після саміту ЄС. Рішення має бути ухвалене до кінця липня.