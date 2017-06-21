Політика

13:27 21.06.2017

Кабмін схвалив створення Українського інституту при МЗС

Кабінет Міністрів України схвалив створення державної установи "Український інститут" для презентації України за кордоном і просування її іміджу в світі.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман зачитав це рішення серед ухвалених урядом на засіданні без обговорення.

Кабмін погодився з пропозицією Міністерства закордонних справ України про створення Українського інституту, віднісши його до сфери управління МЗС.

Також уряд доручив МЗС забезпечити роботу Українського інституту в межах передбачених міністерству в державному бюджеті видатків.

Український інститут створюється для презентації України за кордоном і просування її іміджу в світі, за прикладом Гете інституту, Польського інституту, Британської ради, Французького інституту та інших.

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