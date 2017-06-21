Кабмін звільнив главу Держслужби у справах ветеранів Дерев'янка

Кабінет Міністрів України звільнив главу Державної служби у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції (АТО) Артура Дерев'янка.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", відповідне рішення було схвалено на засіданні уряду в середу в Києві.

Віце-прем'єр-міністр Павло Розенко зазначив, що А.Дерев’янко звільнений за власним бажанням.

П.Розенко підкреслив, що А.Дерев’янко був призначений на цю посаду за результатами конкурсу за участю ветеранських організацій і закликав врахувати це у виборі нового керівництва.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що уряд публічно звернеться до ветеранських організацій із закликом взяти участь у конкурсі і до Комісії вищого корпусу державної служби, яка і буде проводити конкурс на посаду державної служби.

Як повідомлялося, з 10 вересня 2014 року Держслужбу у справах ветеранів війни та учасників АТО очолює полковник запасу Артур Дерев'янко, який брав участь у війні в Афганістані, як миротворець - в операції в колишній Югославії. А.Дерев’янко нагороджений орденом "Червоного прапора", трьома орденами "Червоної зірки", орденами "За заслуги" ІІ і ІІІ ст.