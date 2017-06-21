Політика

13:31 21.06.2017

Кабмін звільнив главу Держслужби у справах ветеранів Дерев'янка

Кабінет Міністрів України звільнив главу Державної служби у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції (АТО) Артура Дерев'янка.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", відповідне рішення було схвалено на засіданні уряду в середу в Києві.

Віце-прем'єр-міністр Павло Розенко зазначив, що А.Дерев’янко звільнений за власним бажанням.

П.Розенко підкреслив, що А.Дерев’янко був призначений на цю посаду за результатами конкурсу за участю ветеранських організацій і закликав врахувати це у виборі нового керівництва.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що уряд публічно звернеться до ветеранських організацій із закликом взяти участь у конкурсі і до Комісії вищого корпусу державної служби, яка і буде проводити конкурс на посаду державної служби.

Як повідомлялося, з 10 вересня 2014 року Держслужбу у справах ветеранів війни та учасників АТО очолює полковник запасу Артур Дерев'янко, який брав участь у війні в Афганістані, як миротворець - в операції в колишній Югославії. А.Дерев’янко нагороджений орденом "Червоного прапора", трьома орденами "Червоної зірки", орденами "За заслуги" ІІ і ІІІ ст.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Макрон і Меркель повідомлять європейським лідерам про свою оцінку виконання Мінських угод

ВР закликала Європарламент ввести додаткові торгові преференції для українських товарів

Дія санкцій США проти Росії триватиме - Порошенко

Біля ВР сім політсил вимагають ухвалити новий закон про вибори

Порошенко і Тіллерсон обговорили шляхи надання оборонної зброї для України

ОСТАННЄ

Кабмін затвердив концепцію програми співпраці з українською діаспорою до 2020 р.

Кабмін схвалив створення Українського інституту при МЗС

Міністр оборони США підтримує збереження санкцій проти РФ - Цеголко

Антиросійські санкції збережуться доти, доки Москва не буде повністю виконувати мінські угоди - глава Мінфіну США

Порошенко сподівається на сприяння Трампа в досягненні миру на Донбасі

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Price
РЕКЛАМА